Завалы в Балашихе разобраны. Погибших — семеро

МЧС рано утром 21 сентября, около 6 часов, объявило о завершении поисковых работ и разбора завалов в подмосковной Балашихе. Погибли семь человек, ранены 20. Восемь из них в больнице, 12 от госпитализации отказались. Завалы разобраны полностью, вывезено 226 кубометров мусора, отмечают в МЧС.
Взрыв газа в доме на Октябрьской улице в Балашихе случился утром 20 сентября. Дважды начинался пожар. Сначала погибли три жителя, еще двое (36-летняя женщина и её 5-летняя дочь) остались под завалами. Их по голосам пытались найти сотрудники МЧС, когда произошло повторное обрушение. Два спасателя погибли, одного удалось вытащить. Тела женщины и девочки позже достали по частям. По данным MSK1.RU, мать должна была утром выйти на работу, но осталась дома, потому что девочка заболела. Опознавать погибших будет дядя девочки — ее отцу стало плохо. Найденная игрушка, вероятно, принадлежала погибшему ребёнку, передаёт MSK1.RU.
На месте появился небольшой стихийный мемориал. Люди ночью и рано утром приносили цветы и игрушки. Место ЧП до сих пор огорожено сигнальной лентой, территорию патрулируют силовики, передаёт MSK1.RU.
Знакомая погибшей Марии рассказала, что семья сняла квартиру совсем недавно.
«Они хотели жить отдельно от родителей, сняли квартиру недавно, пару месяцев назад, раньше жили через дом. Я знаю брата Маши и мать ее, они в доме напротив живут. Я Маше собаку пристраивала, они забрали. Хорошие люди», — отметила женщина.
Мама Марии из дома напротив весь день наблюдала в окно за спасательной операцией, надеясь, что дочь и внучку найдут живыми. Несколько часов она слушала плач и крики родных. А затем часть стен рухнула и наступила тишина, пишет MSK1.RU.
Погибшие спасатели — Олег и Магомед из 201-й пожарной части. По данным издания, у Олега осталась семья и новорожденный младенец — 31 августа у него родился сын.
В администрации Балашихи сообщили, что в городе организовано три пункта сбора вещей для пострадавших.