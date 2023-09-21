Завалы в Балашихе разобраны. Погибших — семеро

Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Фото: Елена Халматова / MSK1.RU Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Фото: MSK1.RU Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





МЧС рано утром 21 сентября, около 6 часов, объявило о завершении поисковых работ и разбора завалов в подмосковной Балашихе. Погибли семь человек, ранены 20. Восемь из них в больнице, 12 от госпитализации отказались. Завалы разобраны полностью, вывезено 226 кубометров мусора, отмечают в МЧС.



Взрыв газа в доме на Октябрьской улице в Балашихе случился утром 20 сентября. Дважды начинался пожар. Сначала погибли три жителя, еще двое (36-летняя женщина и её 5-летняя дочь) остались под завалами. Их по голосам пытались найти сотрудники МЧС, когда произошло повторное обрушение. Два спасателя погибли, одного удалось вытащить. Тела женщины и девочки позже достали по частям. По данным MSK1.RU, мать должна была утром выйти на работу, но осталась дома, потому что девочка заболела. Опознавать погибших будет дядя девочки — ее отцу стало плохо. Найденная игрушка, вероятно, принадлежала погибшему ребёнку, передаёт MSK1.RU.



Фото: источник MSK1.RU Поделиться Поделиться





На месте появился небольшой стихийный мемориал. Люди ночью и рано утром приносили цветы и игрушки. Место ЧП до сих пор огорожено сигнальной лентой, территорию патрулируют силовики, передаёт MSK1.RU.



Фото: Александр Филиппов / MSK1.RU Фото: Александр Филиппов / MSK1.RU Фото: Александр Филиппов / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Знакомая погибшей Марии рассказала, что семья сняла квартиру совсем недавно. «Они хотели жить отдельно от родителей, сняли квартиру недавно, пару месяцев назад, раньше жили через дом. Я знаю брата Маши и мать ее, они в доме напротив живут. Я Маше собаку пристраивала, они забрали. Хорошие люди», — отметила женщина.



Мама Марии из дома напротив весь день наблюдала в окно за спасательной операцией, надеясь, что дочь и внучку найдут живыми. Несколько часов она слушала плач и крики родных. А затем часть стен рухнула и наступила тишина, пишет MSK1.RU.



Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Погибшие спасатели — Олег и Магомед из 201-й пожарной части. По данным издания, у Олега осталась семья и новорожденный младенец — 31 августа у него родился сын. В администрации Балашихи сообщили, что в городе организовано три пункта сбора вещей для пострадавших.

