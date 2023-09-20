СКА прервал пятиматчевую серию поражения, обыграв «Северсталь»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» из Череповца. Встреча проходила 20 сентября в Петербурге в Ледовом дворце.
Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:1). Голы за СКА забили Владимир Алистров (7 минута), Валентин Зыков (38, 52), Александр Никишин (51).
Автором единственной шайбы у «Северстали» стал Илья Иванцов (11).
На воротах у СКА дебютировал
Таким образом, СКА прервал серию из пяти поражений подряд. Следующий матч петербургский клуб проведет 23 сентября в Хабаровске против «Амура».