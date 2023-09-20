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    СКА прервал пятиматчевую серию поражения, обыграв «Северсталь»

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» из Череповца. Встреча проходила 20 сентября в Петербурге в Ледовом дворце.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:1). Голы за СКА забили Владимир Алистров (7 минута), Валентин Зыков (38, 52), Александр Никишин (51).

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    Автором единственной шайбы у «Северстали» стал Илья Иванцов (11).

    На воротах у СКА дебютировал 20-летний Артемий Плешков, отразивший 22 броска из 23. У «Северстали» Дмитрий Шугаев отбил 29 из 33.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Таким образом, СКА прервал серию из пяти поражений подряд. Следующий матч петербургский клуб проведет 23 сентября в Хабаровске против «Амура».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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    Гость20 Сен 2023 в 22:19
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