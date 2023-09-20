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    В Петербурге пробки на 8 баллов. У трех мостов движение затормозили ДТП

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    В Петербурге вечером в среду почти пятничные пробки. Сервис «Яндекс.Навигатор» оценивает дорожные проблемы на 8 баллов из 10 возможных.

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    Ситуацию осложняет большое количество аварий. Так, ДТП затрудняют подъезд сразу к трем мостам — Литейному, Александра Невского и Большеохтинскому.

    На правом берегу Невы пробка от Арсенальной набережной до Охтинского мыса.

    В остальном география пробок привычная — Садовая к Невскому, Фонтанка от Невского к Московскому, Литейный от улицы Некрасова к Литейному мосту, Каменноостровский проспект. Но везде — чуть плотнее, чем всегда.

    Из хорошего — на Кольцевой на момент публикации относительно свободно, даже на участке от Софийской улицы до Пулковского шоссе, где в это время почти всегда очень плотно.

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    Пробки 8 баллов
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