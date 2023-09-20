В Петербурге пробки на 8 баллов. У трех мостов движение затормозили ДТП

В Петербурге вечером в среду почти пятничные пробки. Сервис «
Ситуацию осложняет большое количество аварий. Так, ДТП затрудняют подъезд сразу к трем мостам — Литейному, Александра Невского и Большеохтинскому.
На правом берегу Невы пробка от Арсенальной набережной до Охтинского мыса.
В остальном география пробок привычная — Садовая к Невскому, Фонтанка от Невского к Московскому, Литейный от улицы Некрасова к Литейному мосту, Каменноостровский проспект. Но везде — чуть плотнее, чем всегда.
Из хорошего — на Кольцевой на момент публикации относительно свободно, даже на участке от Софийской улицы до Пулковского шоссе, где в это время почти всегда очень плотно.