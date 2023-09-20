«Это своего рода медитация». Почему хендмейд-студии набирают популярность и чего стоит их открыть

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге открывается все больше творческих школ — не кружков для детей, а студий для взрослых, где предлагают смастерить что-нибудь своими руками. По словам владельцев и по данным 2ГИС, число таких школ в Петербурге уже перевалило за сотню — с ремеслами на любой вкус, от керамики до мозаики.



«Фонтанка» пообщалась с руководителями мастерских и узнала, почему они продолжают набирать популярность и что нужно, чтобы такой бизнес открыть. «Пройди ты хотя бы короткие курсы» Как отмечают сами руководители и владельцы таких творческих мастерских, это тренд по всей России, и с каждым годом их открывается все больше. «Сегодняшний быстрый темп жизни требует от нас постоянного нахождения в русле событий, в работе, однако при этом современный человек постоянно ищет источники счастья и гармонии. Гончарное дело не только предоставляет возможность создать какие-то уникальные предметы. Это своего рода медитация», — говорит Анна, руководительница гончарной школы «Колокол».



Идут в такой бизнес люди преимущественно творческие, заочно с искусством знакомые. Основатель школы мозаики «Сад Гранат» Никита Пашментов по образованию художник, который сначала преподавал в одной из студий, а потом решил открыть свою. «Когда я был в Италии на фестивале, то увидел там большую школу мозаики и понял, что у нас в России такой школы-то нет. Хотя Россия когда-то была лидером в этом виде искусства, и все предпосылки для развития есть», — вспоминает он. Когда десять лет назад школа только открывалась, коллег по мозаичному цеху у них действительно не было — ни в Петербурге, ни в России в принципе. «Сейчас в одном только Петербурге больше десяти студий, большая их часть открыта нашими же учениками», — рассказывает Никита Пашментов.

Руководительница гончарной школы «Колокол» же изначально творчеством не занималась, но когда семь лет назад случайно попала на мастер-класс по лепке из глины, «больше не смогла думать ни о чем другом». В 2017 году они с мужем открыли первую точку по франшизе на личные сбережения, два года назад — вторую. «Я просто поняла, что хочу посвящать свое время гончарному делу и делиться опытом с другими людьми», — признается Анна. По словам одного из предпринимателей, дело не в том, что художники резко решили монетизировать свои умения. Такая мастерская — это не ресторан, который можно открыть, даже если кулинарные способности бизнесмена ограничены подгоревшей яичницей, считают игроки рынка. У Александра, владельца одной из студий, был товарищ, который дерзнул открыться без опыта в каком-либо из искусств, — и провалился.

«Всю жизнь занимался совсем другим бизнесом: то кофейня, то табачный магазин. Приходит, говорит: буду открывать гончарную мастерскую. Вложил он тогда около миллиона, хотя траты могли бы быть куда меньше, если бы он хоть чуть-чуть разбирался в глине и глазурях, а не скупал разрекламированные поставщиками материалы по завышенной цене. Хороший штат тоже набрать не смог: мастера лепить-то лепили что-то худо-бедно красивое, но вот к качеству были вопросы. Разлеталась посуда только так. Клиенты недовольны, бизнес прогорел. Хочешь открываться — пройди ты хотя бы короткие курсы, чтобы понимать специфику», — советует он.

Как открыть творческую студию Основные траты в творческом бизнесе — это оборудование, особенно если закупать его за рубежом. В гончарном деле закладывается, что оно окупит себя в течение трех лет, в столярных школах рассчитывают примерно на два — два с половиной года. Как рассказал владелец одной из мастерских, печи для студийной керамики стоят в среднем около 200–300 тысяч рублей, еще примерно столько же нужно заложить на ремонт и закупку необходимой посуды. В одной из столярных мастерских Петербурга инвестиции оценили примерно так же — около полумиллиона рублей.



Никита Пашментов рассказал, что для открытия своей полноценной студии мозаики брал кредит на двести тысяч рублей. «Но на тот момент у меня уже много чего было, так что пришлось просто докупать», — пояснил он. Может показаться, что такие творческие мастерские предполагают особое помещение или космические траты на электроэнергию, однако на самом деле те же печи для студийной керамики — это не огромные аппараты, как на заводах, пояснила руководительница «Колокола». Из требований к месту — хорошая проводка и вытяжка, как и для любого другого дела.

«Основная морока — это открыться. Если ты нашел деньги на оборудование, нашел качественное оборудование, хороших поставщиков исходников и перерезал ленточку — ты в деле. Дальше гораздо проще — клиенты идут охотно, а траты на исходники, конечно, нескромные, но мастер-классы и курсы их покрывают более чем. 12,5 кг глины можно купить за полторы-две тысячи рублей — это примерно на десять клиентов, каждый из которых по полторы-две тысячи отдаст за один мастер-класс. Так что дальше из серьезных трат — оплата крутых мастеров, если хочешь развиваться», — рассказал «Фонтанке» один из владельцев гончарной мастерской.

Кроме того, отдельные школы уже вышли на уровень франшизы. При этом если обычно эта модель предполагает строгие рамки и отсутствие какой-либо свободы у предпринимателя, то в таком поле творчество таки побеждает. Анна, руководительница двух точек гончарной школы «Колокол», отмечает, что у них есть возможность самовыражаться, а формат не предполагает жестких рамок. Зато преимущество модели франшизы остается — примерный и уже отработанный план действий. «Может, это потому, что бизнес действительно творческий. Мы не согласовываем каждое наше движение или коллаборацию, но, как и все франчайзеры, платим роялти. Когда мы открывались, все было довольно прозрачно: заключили договор, лично познакомились с организаторами, нашли помещение, закупили оборудование. Модель франшизы как раз этим и привлекательна — она снижает риски», — отметила Анна.

Творчество не пощадили санкции Основная проблема, с которой ожидаемо столкнулись творческие студии, — это дефицит сырья. В «Колоколе» рассказали, что привыкли работать на импортных материалах — немецких, французских и американских. Раньше студия могла позволить себе закупаться раз в две недели. Сейчас приходится держать большой склад с тоннами глины, потому что времени на логистику уходит больше, а сами поставки ограничены. В школе перестали работать с материалами из Германии, та же ситуация с американскими глазурями.

«Но мы продолжаем отдавать предпочтение зарубежным материалам: они качественнее просто потому, что больше опыта (у производителей. — Прим. ред.). Сейчас в России есть предприниматели, которые разрабатывают свои керамические массы, свои глазури, и я думаю, что через пару лет наши материалы составят отличную конкуренцию импортным. Есть школы, которые на них работают и отлично к новым условиям приспособились, но конкретно для себя мы пока их не рассматриваем», — подчеркнула Анна.

И если глину, доски и материалы для мозаики все же можно добыть из-за рубежа или найти российских аналог, то качественное оборудование — это уже «настоящий философский камень, который в студиях активно ищут, но не всегда находят», рассказали «Фонтанке» в одной из гончарных мастерских. «Открываться сейчас — это авантюра та еще. Найти качественные печи практически нереально, поэтому если и пробовать, то только со связями за границей. Попросить какую-нибудь троюродную тетю из Германии привезти как гостинец, не знаю... Мы бы сами от такой тети не отказались: у нас все есть, но где гарантия, что сегодня-завтра печь не выйдет из строя? И что делать тогда, мы стараемся не думать», — переживает один из владельцев. Преимущества и подводные камни Еще одна сложность в таком творческом бизнесе — длительность производства. «В маникюрном салоне или ресторане гость приходит, получает услугу — производственный цикл окончен. У нас гость приходит, лепит кружечку, ее ставят сушиться, потом она обжигается, глазуруется и снова обжигается. Производственный цикл растягивается на три недели», — рассказала Анна.



Кроме того, в процессах творческих никто не застрахован от случайности и внешних обстоятельств, которые вид изделия могут попортить. И если в тех же столярных школах результат видно сразу, то в гончарных студиях ожидания клиента длиной в две, а то и три недели могут не оправдаться из-за брака. Как отмечает Анна, вазы трещат в печи даже у опытных мастеров, поэтому в «Колоколе» гостям, у которых кружка в итоге раскололась, предлагают записаться на еще один мастер-класс бесплатно. Зато с чем почти нет проблем, так это с лояльностью клиентов. Как отметили опрошенные «Фонтанкой» владельцы, одно из главных преимуществ творческого бизнеса — люди, с которыми приходится работать. «У нас все клиенты — зайки. В творчестве проще, чем в том же ресторане. Если кружка треснула, то большинство все понимают, и не возникает никаких конфликтов», — поделились в «Колоколе».

Владелец одной из столярных мастерских рассказал, что долго не мог уйти из студии и стать «классическим руководителем из кабинета». «Люди приходят любопытные и пытливые, к ним тянет, и с ними интересно работать», — поделился он.

С количеством клиентов и спросом на такие творческие мастер-классы тоже все хорошо. Как рассказал Никита Пашментов, в студии даже проводили исследование среди своих гостей. Основных причин, почему люди идут творить в такие студии, оказалось две.

«Первая — это то, что в большинстве своем в детстве нам говорят, что художники — это маргиналы и творчеством заниматься не нужно, нужно выбрать что-то «нормальное». А когда ты становишься взрослым, то начинаешь эти установки выкорчевывать, поэтому многие и решают заняться тем, что до этого не могли себе позволить. Вторая — мир вокруг нас, мягко говоря, не идеален, и людям хочется чего-то постоянного, вечного. А искусство и сейчас остается какой-то силой, на которую можно опереться», — поделился он.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»