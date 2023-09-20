Глава Минцифры высказался о блокировке YouTube, WhatsApp и ответственности за VPN

Вопрос о блокировке видеохостинга YouTube и мессенджера Whats App (принадлежит компании Meta*, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) на повестке не стоит. Об этом в среду, 20 сентября, заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, передает РИА Новости.



«Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит», — сказал он.



Также глава ведомства добавил, что в России не планируется вводить ответственность за использование VPN-сервисов .

*Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

