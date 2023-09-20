«Это не только медицинская помощь». Петербургского специалиста по паллиативной помощи хосписа наградили орденом

Главный специалист по медицинским вопросам петербургского детского и взрослого хосписа Светлана Минченко награждена орденом Пирогова. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщили в Фонде «Бумажная птица».
Педиатр-инфекционист по специальности, Светлана Минченко в медицине больше полувека. Сегодня она главный внештатный детский специалист по паллиативной медицинской помощи Петербурга, а также главный специалист по медицинским вопросам СПб ГАУЗ «Хоспис (детский и взрослый)».
Что такое паллиативная помощь, она объясняет просто:
«Это не только медицинская помощь, это огромное участие в жизни ребёнка и семьи. Причём участие и медицинское, и душевное, и сердечное. Это забота и уход. Надо помнить, что речь идёт о качестве жизни пациента и его семьи в целом. При этом очень важна помощь близким ребёнка, поэтому большое внимание мы уделяем социальной работе и психологической поддержке, стараемся сделать так, чтобы семья могла легче переносить тяготы этой ситуации».
Государственная награда в честь русского хирурга, учёного и педагога Николая Ивановича Пирогова, считающегося основоположником военно-полевой хирургии, была учреждена в 2020 году. Она присваивается за самоотверженность при оказании медицинской помощи, в том числе за заслуги по поддержке хосписов и других медучреждений