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    «Это не только медицинская помощь». Петербургского специалиста по паллиативной помощи хосписа наградили орденом

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    Главный специалист по медицинским вопросам петербургского детского и взрослого хосписа Светлана Минченко награждена орденом Пирогова. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Об этом сообщили в Фонде «Бумажная птица».

    Педиатр-инфекционист по специальности, Светлана Минченко в медицине больше полувека. Сегодня она главный внештатный детский специалист по паллиативной медицинской помощи Петербурга, а также главный специалист по медицинским вопросам СПб ГАУЗ «Хоспис (детский и взрослый)».

    Что такое паллиативная помощь, она объясняет просто:

    «Это не только медицинская помощь, это огромное участие в жизни ребёнка и семьи. Причём участие и медицинское, и душевное, и сердечное. Это забота и уход. Надо помнить, что речь идёт о качестве жизни пациента и его семьи в целом. При этом очень важна помощь близким ребёнка, поэтому большое внимание мы уделяем социальной работе и психологической поддержке, стараемся сделать так, чтобы семья могла легче переносить тяготы этой ситуации».

    Фото: предоставлено БФ «Бумажная птица»
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    Государственная награда в честь русского хирурга, учёного и педагога Николая Ивановича Пирогова, считающегося основоположником военно-полевой хирургии, была учреждена в 2020 году. Она присваивается за самоотверженность при оказании медицинской помощи, в том числе за заслуги по поддержке хосписов и других медучреждений

    Фото: предоставлено БФ «Бумажная птица»

    СПб ГАУЗ «Хоспис (детский и взрослый)» оказывает паллиативную медицинскую помощь, направленную на избавление от боли и облегчение других тяжёлых проявлений заболеваний на стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения, в целях улучшения качества жизни детей и молодых взрослых с неизлечимыми заболеваниями.

    На сегодняшний день в Петербурге действую два стационара детского хосписа и один для молодых взрослых (неизлечимо больных граждан в возрасте от 18 до 35 лет).

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