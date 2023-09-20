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    Петербуржцы к осени набрали рекордный объем кредитов на машины: спрос разделился поровну между новыми и с пробегом

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    В августе в Петербурге оформили более 1,8 тыс. автокредитов на 2,8 млрд рублей, что на 18% больше, чем в июле — такие данные приводят в ВТБ. При этом продажи за восемь месяцев этого года в уже на 80% превысили показатель всего прошлого года.В лидерах по популярности продукция китайского автопрома.

    Всего с января по август в ВТБ в Санкт-Петербурге автокредиты оформили около 8 тыс. заемщиков на общую сумму 10,7 млрд рублей. В количественном выражении это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в денежном — в 2,7 раза.

    Каждый второй кредит в августе клиенты оформляли на новые автомобили, в лидерах китайские бренды — на Omoda, Haval и Changan приходилось по 20% в общем объеме сделок. Далее по популярности идут российская Lada и новичок рейтинга − китайский Jetour с долями по 10%. Также среди других новинок китайского автопрома, на которые брали кредиты клиенты банка, Kaiyi, Livan, Soueast, Baic, Lynk&Co, Hongqi.

    По данным ВТБ, вместе с восстановлением рынка новых авто растет спрос и на автомобили с пробегом — если в начале года лишь 30% заемщиков оформляли на них кредит, то в августе на них пришлась уже половина сделок. В этом сегменте наибольшим спросом у петербуржцев пользуются Hyundai, Volkswagen, Kia, Skoda и Mercedes-Benz.

    Средний размер автозайма в августе достиг 1,7 млн рублей, при этом средний чек с начала года вырос более чем на 20%, что аналитики банка связывают с ростом спроса на премиальные модели.

    Как отметила Вера Тучкова, заместитель начальника управления розничных продаж ВТБ, выбор на новом и вторичном авторынке расширился, что активизировало спрос.

    В целом по стране с начала года в ВТБ выдали более 116 млрд рублей автокредитов, это втрое больше результата за аналогичный период 2022 года.

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