Петербуржцы к осени набрали рекордный объем кредитов на машины: спрос разделился поровну между новыми и с пробегом

В августе в Петербурге оформили более 1,8 тыс. автокредитов на 2,8 млрд рублей, что на 18% больше, чем в июле — такие данные приводят в ВТБ. При этом продажи за восемь месяцев этого года в уже на 80% превысили показатель всего прошлого года.В лидерах по популярности продукция китайского автопрома.



Всего с января по август в ВТБ в Санкт-Петербурге автокредиты оформили около 8 тыс. заемщиков на общую сумму 10,7 млрд рублей. В количественном выражении это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в денежном — в 2,7 раза.

