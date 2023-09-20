Водителя под Белгородом убило снарядом, еще один в больнице

После обстрела села Максимовка Белгородской области один человек погиб и один пострадал. Снаряд попал на шоссе.
О погибшем 20 сентября сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Снаряд угодил в автомобиль местного жителя, он погиб на месте.
От этого же удара пострадал другой водитель, у него осколки в животе и руках. Мужчину увезли в больницу Белгорода.
Кроме того, повреждены два жилых дома и разрушена остановка.
Часом ранее другой снаряд попал в жилой дом в том же селе. Хозяйка в момент прилета вышла на улицу, она получила контузию и категорически отказалась от госпитализации. Из-за повреждения ЛЭП временно без света остались три населенных пункта.