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    Водителя под Белгородом убило снарядом, еще один в больнице

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    После обстрела села Максимовка Белгородской области один человек погиб и один пострадал. Снаряд попал на шоссе.

    О погибшем 20 сентября сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Снаряд угодил в автомобиль местного жителя, он погиб на месте.

    От этого же удара пострадал другой водитель, у него осколки в животе и руках. Мужчину увезли в больницу Белгорода.

    Кроме того, повреждены два жилых дома и разрушена остановка.

    Часом ранее другой снаряд попал в жилой дом в том же селе. Хозяйка в момент прилета вышла на улицу, она получила контузию и категорически отказалась от госпитализации. Из-за повреждения ЛЭП временно без света остались три населенных пункта.

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