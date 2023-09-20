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    «Детский мир» стал частным. Ретейлер выкупил 58,26% акций у миноритариев

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    Ретейлер «Детский мир» завершил реорганизацию бизнеса в частный: компания выкупила 58,26% акций у миноритариев, сообщается в ее пресс-релизе 20 сентября.

    «Детский мир» провел трансформацию из ПАО в частную компанию. Как пояснил ретейлер, одна из причин — трудности для иностранных инвесторов с голосованием на общих собраниях.

    Оставшимся миноритариям головной компании объявят обязательную оферту на выкуп акций по цене не ниже средневзвешенной по результатам торгов за полгода. Ожидается, что цена будет от 71,5 рубля за бумагу. Вероятно, что после завершения обязательной оферты ПАО может быть ликвидировано: тогда акционеры, которые не продали активы, смогут получить имущество ликвидируемой компании. Правда, в этом случае стоимость акций может оказаться ниже.

    В апреле «Детский мир» сообщил, что потратит 25–35 млрд рублей на выкуп акций у несогласных с реорганизацией держателей. В августе ретейлер приобрел у инвесторов более 12 млн собственных акций через Мосбиржу.

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