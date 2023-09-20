Встреча Путина и главы МИД Китая пройдет в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин в среду, 20 сентября, примет члена Политбюро
«Сегодня президент примет находящегося с визитом в Российской Федерации
Встреча пройдет в Константиновском дворце, уточнил Песков.
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Президент РФ Владимир Путин в среду, 20 сентября, примет члена Политбюро
«Сегодня президент примет находящегося с визитом в Российской Федерации
Встреча пройдет в Константиновском дворце, уточнил Песков.
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