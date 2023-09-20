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    Встреча Путина и главы МИД Китая пройдет в Петербурге

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    Президент РФ Владимир Путин в среду, 20 сентября, примет члена Политбюро ЦК КПК Китая, главу МИД КНР Ван И в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Сегодня президент примет находящегося с визитом в Российской Федерации Ван И», — сказал представитель Кремля.

    Встреча пройдет в Константиновском дворце, уточнил Песков.

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