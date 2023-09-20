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    Мощность дата-центра в Ленинградской области выросла в полтора раза

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    В поселке Федоровское Ленинградской области завершилось строительство третьего модуля центра обработки данных (ЦОД), теперь его общая вместимость достигла 375 серверных стоек. Как сообщили в пресс-службе МТС, на сегодняшний день это самый мощный дата-центр на Северо-Западе.

    ЦОД построен в рамках соглашения между ПАО «МТС» и правительством Ленобласти, заключенного в 2019 году на Российском инвестиционном форуме. В сентябре 2023 года завершилось строительство третьего модуля ЦОД, оснащенного 125 серверными стойками, что позволило увеличить общую мощность дата-центра на 50%. Первые два модуля были введены в эксплуатацию в 2020 году. Новый модуль, как и весь ЦОД, предназначен для корпоративных нужд компании, в частности для развертывания облака.

    «Три года назад мы запустили модульный дата-центр с мощностью 8МВт, что уже стало технологическим прорывом для Северо-Запада, сейчас увеличили производительность вдвое — до 16 МВт», — рассказывает директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. По его словам, он повысит доступность и качество интернет-сервисов как для жителей, так и для бизнеса.

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