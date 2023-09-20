Мощность дата-центра в Ленинградской области выросла в полтора раза

В поселке Федоровское Ленинградской области завершилось строительство третьего модуля центра обработки данных (ЦОД), теперь его общая вместимость достигла 375 серверных стоек. Как сообщили в пресс-службе МТС, на сегодняшний день это самый мощный дата-центр на Северо-Западе.

ЦОД построен в рамках соглашения между ПАО «МТС» и правительством Ленобласти, заключенного в 2019 году на Российском инвестиционном форуме. В сентябре 2023 года завершилось строительство третьего модуля ЦОД, оснащенного 125 серверными стойками, что позволило увеличить общую мощность дата-центра на 50%. Первые два модуля были введены в эксплуатацию в 2020 году. Новый модуль, как и весь ЦОД, предназначен для корпоративных нужд компании, в частности для развертывания облака.