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    В Петербурге появится День Ленинградского народного ополчения

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    В Петербурге 23 сентября будут отмечать День Ленинградского народного ополчения. Соответствующий законопроект Законодательное собрание города приняло в первом чтении 20 сентября.

    Авторами инициативы выступила группа депутатов — главы всех парламентских фракций: Марина Шишкина, Павел Иткин, Роман Кононенко, Павел Крупник, Дмитрий Павлов и Александр Шишлов.

    Шишкина напомнила, что армия народного ополчения начала формироваться в Ленинграде с 30 июня 1941 года, а к концу сентября уже были сформированы 10 дивизий, 14 пулеметно-артиллерийских батальонов, 7 истребительно-партизанских полков, несколько истребительных батальонов — 160 тысяч человек.

    «Мало кто знает, что до сих пор судьба значительной части участников неизвестна, они числятся пропавшими без вести, потому что в отчаянных условиях конца осени 1941 года просто некому было фиксировать смерть бойцов. 470 тысяч человек — это боевые потери Ленинградского и Волховского фронтов 1941 и 1942 годов, из них 110 тысяч человек — это те, кто пропал без вести. Мой дед, кстати, тоже там», — рассказала Шишкина.

    Он добавила, что до сих пор отсутствует общая книга памяти Ленинградского ополчения.

    Парламент принял документ единогласно.

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