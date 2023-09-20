Двое погибли после взрыва в Балашихе

Конструкции на трех этажах обрушились после взрыва бытового газа в подмосковной Балашихе утром 20 сентября. Минимум два человека погибли.

СК сообщает, что возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. На месте продолжают разбирать завалы спасатели, сообщается, что есть задымление и угроза обрушения шестого этажа.

РБК со ссылкой на источник сообщает, что из-за взрыва погибли двое. Под завалами остаются люди, еще двое под присмотром врачей.

Газ взорвался на четвертом этаже жилого дома. Повреждено не менее 10 квартир.