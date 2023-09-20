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    Любитель погонять в Петербурге сбил излишне самостоятельного школьника на самокате

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    В больнице после аварии оказался четвероклассник из Приморского района Петербурга. Он выкатился на переход, водитель не успел затормозить.

    Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, ребенок уехал в больницу накануне около пяти часов вечера. На нерегулируемом пешеходном переходе в кармане у 34 дома по Комендантскому проспекту на него наехал водитель на «Поло».

    У десятилетнего мальчика травма головы, он в состоянии средней степени тяжести. На самокате ребенок катался без сопровождения взрослых.

    Второй участник ДТП — профессиональный водитель, машина была служебной. За текущий год он привлекался за нарушение ПДД 28 раз, половина из них — за превышение скорости и один раз за то, что не пропустил пешехода.

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