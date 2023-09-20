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    Россиянин Мамедов стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе. Всего у спортсменов из РФ уже четыре медали

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    Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов 19 сентября одержал победу в схватке за бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в Белграде. В поединке в весовой категории до 65 кг 22-летний спортсмен одолел чемпиона мира 2022 года, иранца Рахмана Амузада со счетом 8:6.

    Победа Шамиля Мамедова также обеспечила ему олимпийскую лицензию для участия в Играх-2024 в Париже. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял окончательного решения о допуске российских спортсменов на Олимпийские Игры.

    Медаль Мамедова стала четвертой для российских борцов. Ранее чемпионами мира стали Сидаков и Ахмед Усманов, серебро завоевал Абасгаджи Магомедов.

    Чемпионат мира в Белграде продлится до 24 сентября, российские и белорусские спортсмены участвуют в нем в нейтральном статусе.

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    Комментарии 8

    Гость20 Сен 2023 в 00:51
    Шамиль ...
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