Россиянин Мамедов стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе. Всего у спортсменов из РФ уже четыре медали

Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов 19 сентября одержал победу в схватке за бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в Белграде. В поединке в весовой категории до 65 кг 22-летний спортсмен одолел чемпиона мира 2022 года, иранца Рахмана Амузада со счетом 8:6.



Победа Шамиля Мамедова также обеспечила ему олимпийскую лицензию для участия в Играх-2024 в Париже. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял окончательного решения о допуске российских спортсменов на Олимпийские Игры.