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    Бежать или ехать? Народный пробег позволит создать красивый маршрут

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    Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Газпром газомоторное топливо»
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    В России вот уже несколько лет проходит автопробег, посвященный популяризации газомоторного топлива. В этом году он изменил формат и стал по-настоящему народным и еще более экологичным.

    С 18 сентября по 20 октября в проекте «Трек года» участвует не только транспорт на природном газе, но и легкоатлеты-любители. Мероприятие пройдет во всех 66 регионах России, на территории которых действуют заправки «Газпром газомоторное топливо».

    В течение месяца участники будут в удобное время отправляться по выбранному маршруту за рулем автомобиля на метане или бегом, с помощью мобильного приложения фиксировать уникальный трек и рассказывать о нем на сайте s10.run.

    Изначально задача мероприятия — объяснить автомобилистам преимущества метанового топлива. Во-первых, оно меньше вредит окружающей среде — объем вредных выбросов сокращается почти в 10 раз по сравнению с бензином. А еще метан более стабилен и меньше меняет свойства в зависимости от погоды, более безопасен и прост в эксплуатации, его на километр расходуется меньше, и он уменьшает износ мотора! А бег — это еще более экологичный способ преодоления расстояний. Так что вполне понятно, почему эти два вида объединили в одном мероприятии.

    Для каждого типа забегов существуют номинации. Автомобилисты могут выбирать между «Экологичным маршрутом», в котором оценивается общий пробег машины за период участия. «Туризмом на метане», который демонстрирует путешествие по историческим местам, и «Призом зрительских симпатий», в котором победу присудят треку с наибольшим количеством лайков. Для бегунов действуют «Исторические места», где победители определяются членами жюри, исходя из исторической и туристической составляющей бегового трека; «Самопреодоление» — здесь победит тот, кто больше всего усилий затратил на преодоление дистанции, — и «Приз зрительских симпатий», в котором, как и у автомобилистов, награду получит трек с наибольшим количеством лайков. И петербургские участники наверняка выберут те из номинаций, где можно будет раскрыть красоту любимого города и его окрестностей, опубликовав фото, сделанные в процессе забега или заезда.

    Победителей, как мы уже намекнули, ждут призы: ценные спортивные подарки и наборы для автолюбителей. А супер-призом для победителя Гран при станет путешествие!

    Зарегистрироваться для участия в пробеге уже можно по ссылке. Перед тем, как это сделать, внимательно ознакомьтесь с правилами.

    «Трек года» — преемник традиционных автопробегов на метане «Газ в моторы», в организации которых ежегодно участвуют предприятия Группы Газпром. И принять в нем участие может каждый: главное — желание проявить свою активную экологическую позицию.

    ООО «Газпром газомоторное топливо»

    Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Газпром газомоторное топливо»

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