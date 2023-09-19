    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 19

    4 м/с, южн

    752мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.22eur102.92

    «Зенит» официально объявил о переходе Бакаева в «Аль-Вахда». Впервые с сезона-2014/2015 в команде не будет ни одного воспитанника «Спартака»

    242
    1 комментарий

    Футбольный клуб «Зенит» 19 сентября официально объявил о переходе атакующего полузащитника Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахда» из Абу-Даби. Переход осуществлен на правах аренды до завершения текущего сезона, без опции выкупа.

    Зелимхан Бакаев перешел в «Зенит» 15 июня 2022 года из «Спартака». В составе петербургской команды он сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. Кроме того, в Петербурге он стал чемпионом России впервые в своей карьере и выиграл два Суперкубка страны.

    Добавим, что с переходом Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахда» из Объединенных Арабских Эмиратов, в составе «Зенита» больше не осталось воспитанников академии московского «Спартака». Последний раз такое случалось в сезоне-2014/2015.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Зелимхан БакаевЗенит
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close