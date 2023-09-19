«Зенит» официально объявил о переходе Бакаева в «Аль-Вахда». Впервые с сезона-2014/2015 в команде не будет ни одного воспитанника «Спартака»

Футбольный клуб «Зенит» 19 сентября официально объявил о переходе атакующего полузащитника Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахда» из Абу-Даби. Переход осуществлен на правах аренды до завершения текущего сезона, без опции выкупа.



Зелимхан Бакаев перешел в «Зенит» 15 июня 2022 года из «Спартака». В составе петербургской команды он сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. Кроме того, в Петербурге он стал чемпионом России впервые в своей карьере и выиграл два Суперкубка страны.