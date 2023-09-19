Одна и та же «Волга» дважды переехала пенсионерку. Водитель тоже был немолод

В Иркутской области полиция выясняет обстоятельства двойного наезда на пенсионерку. Судя по видео, которое опубликовала пресс-служба регионального МВД накануне, в Братске одна и та же машина переехала
В ролике видно, как светлая «Волга» сдает назад и сбивает пожилую даму, после чего наезжает на нее еще раз. По информации полиции, за рулем машины был
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Авария произошла около 18:00 18 сентября. Случившееся зафиксировали камеры наблюдения. Известно, что пострадавшую госпитализировали с травмами.