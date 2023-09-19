Одна и та же «Волга» дважды переехала пенсионерку. Водитель тоже был немолод

В Иркутской области полиция выясняет обстоятельства двойного наезда на пенсионерку. Судя по видео, которое опубликовала пресс-служба регионального МВД накануне, в Братске одна и та же машина переехала 81-летнюю женщину дважды.



В ролике видно, как светлая «Волга» сдает назад и сбивает пожилую даму, после чего наезжает на нее еще раз. По информации полиции, за рулем машины был 70-летний водитель.