Роман Ротенберг сменил капитана СКА после пяти поражений подряд. Им стал Александр Кадейкин

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг объявил, что в предстоящем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Северстали» капитаном команды будет нападающий Александр Кадейкин. Об этом сообщили 19 сентября на официальном сайте армейцев с Невы. Ранее капитаном армейцев был Марат Хайруллин.
СКА столкнулся с серией из пяти поражений подряд, из-за чего команда опустилась на предпоследнее, десятое место в Западной конференции после семи игр регулярного чемпионата. Матч с «Северсталью» петербуржцы проведут 20 сентября на своем льду.
Роман Ротенберг выразил уверенность в том, что опыт Александра Кадейкина будет очень полезными для команды в сложный период. Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам необходимую уверенность и правильный настрой. По мнению главного тренера, нападающий обладает необходимым опытом и пониманием игры.
Ротенберг выразил надежду, что бывший капитан Марат Хайруллин останется лидером команды как в раздевалке, так и за ее пределами. Он будет выполнять роль ассистента капитана. Также ассистентом назначен Артем Сергеев.
Александр Кадейкин выступал за СКА с