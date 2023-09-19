Роман Ротенберг сменил капитана СКА после пяти поражений подряд. Им стал Александр Кадейкин

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг объявил, что в предстоящем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Северстали» капитаном команды будет нападающий Александр Кадейкин. Об этом сообщили 19 сентября на официальном сайте армейцев с Невы. Ранее капитаном армейцев был Марат Хайруллин.



СКА столкнулся с серией из пяти поражений подряд, из-за чего команда опустилась на предпоследнее, десятое место в Западной конференции после семи игр регулярного чемпионата. Матч с «Северсталью» петербуржцы проведут 20 сентября на своем льду.