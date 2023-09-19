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    Роман Ротенберг сменил капитана СКА после пяти поражений подряд. Им стал Александр Кадейкин

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    Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг объявил, что в предстоящем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Северстали» капитаном команды будет нападающий Александр Кадейкин. Об этом сообщили 19 сентября на официальном сайте армейцев с Невы. Ранее капитаном армейцев был Марат Хайруллин.

    СКА столкнулся с серией из пяти поражений подряд, из-за чего команда опустилась на предпоследнее, десятое место в Западной конференции после семи игр регулярного чемпионата. Матч с «Северсталью» петербуржцы проведут 20 сентября на своем льду.

    Роман Ротенберг выразил уверенность в том, что опыт Александра Кадейкина будет очень полезными для команды в сложный период. Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам необходимую уверенность и правильный настрой. По мнению главного тренера, нападающий обладает необходимым опытом и пониманием игры.

    Ротенберг выразил надежду, что бывший капитан Марат Хайруллин останется лидером команды как в раздевалке, так и за ее пределами. Он будет выполнять роль ассистента капитана. Также ассистентом назначен Артем Сергеев.

    Александр Кадейкин выступал за СКА с 2014-го по 2016 годы. Он также играл в КХЛ за «Атлант», «Локомотив» и «Салават Юлаев», а после пяти сезонов вернулся в состав СКА.

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    Комментарии 7

    Гость19 Сен 2023 в 23:32
    Рома
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