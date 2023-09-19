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    Фото: редкий гриб в виде совиных лапок обнаружили в Подмосковье

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    В подмосковной Истре обнаружили краснокнижный гриб семейства звездовиков. По своей форме он напоминает совиные лапки или странный архитектурный объект. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.

    Фото: Ю. Мухина / Министерство экологии и природопользования Московской области
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    «Речь идет о звездовике сводчатом, который внесен в Красную книгу региона под 3-й категорией. <…> Истринская находка для нас необычайно ценна», — сказал министр экологии и природопользования Московской области.

    В ведомстве уточнили, что звездовик относится к категории условно съедобных, деликатесом не является и не обладает уникальной ценностью для лечения болезней, а его сбор «чреват административным штрафом».

    Фото: Ю. Мухина / Министерство экологии и природопользования Московской области

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    ГрибыМосковская область
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    Комментарии 1

    Гость19 Сен 2023 в 19:11
    Фу, блин...
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