Таиланд введет постоянный налог на иностранные доходы

С 1 января 2024 года власти Таиланда введут налог на доходы иностранных резидентов страны. Об этом сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на источник в минфине королевства.



По новым правилам, резидент страны должен будет платить налог за любой доход, полученный из-за границы, вне зависимости от того, когда и как были заработаны деньги. Раньше доход резидентов из-за рубежа облагался налогом только в том случае, если средства были переведены в Таиланд в том же году, в котором заработаны. По словам представителя минфина страны, многие пользовались этой лазейкой.