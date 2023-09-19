    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, южн

    755мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd96.65eur103.09

    Таиланд введет постоянный налог на иностранные доходы

    516
    1 комментарий

    С 1 января 2024 года власти Таиланда введут налог на доходы иностранных резидентов страны. Об этом сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на источник в минфине королевства.

    По новым правилам, резидент страны должен будет платить налог за любой доход, полученный из-за границы, вне зависимости от того, когда и как были заработаны деньги. Раньше доход резидентов из-за рубежа облагался налогом только в том случае, если средства были переведены в Таиланд в том же году, в котором заработаны. По словам представителя минфина страны, многие пользовались этой лазейкой.

    Новый налог затронет и тех, кто находится в Таиланде по долгосрочной визе, отмечает «Коммерсант». Кроме того, нововведения коснутся и доходов от торговли криптовалютами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТаиландНалоги
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close