Медведев на фоне ситуации в Карабахе высказался об «одном коллеге из братской страны»

На фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о некоем «коллеге из братской страны». Соответствующий пост во вторник, 19 сентября, появился в его Telegram-канале.



«Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне: «Ну я же для вас чужой, вы меня не примете». Я ответил то, что должен: «Судить будем не по биографии, а по поступкам», — пишет Медведев.



Этот коллега, продолжает бывший премьер-министр, проиграл войну, но удержался на месте, а потом возложил ответственность «за свое бездарное поражение на Россию». Также, пишет Медведев, он отказался от части территории своей страны и решил заигрывать с НАТО.

