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    Медведев на фоне ситуации в Карабахе высказался об «одном коллеге из братской страны»

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    На фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о некоем «коллеге из братской страны». Соответствующий пост во вторник, 19 сентября, появился в его Telegram-канале.

    «Однажды один мой коллега из братской страны сказал мне: «Ну я же для вас чужой, вы меня не примете». Я ответил то, что должен: «Судить будем не по биографии, а по поступкам», — пишет Медведев.

    Этот коллега, продолжает бывший премьер-министр, проиграл войну, но удержался на месте, а потом возложил ответственность «за свое бездарное поражение на Россию». Также, пишет Медведев, он отказался от части территории своей страны и решил заигрывать с НАТО.

    «Его супруга демонстративно уехала к нашим врагам с печеньками. Догадайтесь, какая судьба его ждет», — подытожил замглавы Совета безопасности России.

    Минобороны Азербайджана сегодня днем объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Экс-министр непризнанной республики Рубен Варданян написал в своем Telegram-канале, что в Карабахе начался массированный артобстрел.

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