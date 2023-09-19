    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, южн

    755мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd96.65eur103.09

    Бетонная плита упала на детей в Якутске. Один ребенок погиб

    1170
    7 комментариев

    В Якутске 11-летняя девочка погибла под бетонной плитой. Еще пострадали три ребенка. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает региональное МЧС.

    Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)
    ПоделитьсяПоделиться

    По информации спасателей, дети играли под лестничным пролетом снаружи дома. Лестница находилась в стадии демонтажа. В какой-то момент бетонная плита обрушилась прямо на детей: 11-летняя школьница погибла, еще две 7-летние девочки и 5-летний мальчик доставлены в больницу с различными травмами.

    На месте работает следственно-оперативная группа для выяснения причин трагедии.

    Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Якутск
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close