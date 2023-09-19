Бетонная плита упала на детей в Якутске. Один ребенок погиб

В Якутске 11-летняя девочка погибла под бетонной плитой. Еще пострадали три ребенка. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает региональное МЧС.
По информации спасателей, дети играли под лестничным пролетом снаружи дома. Лестница находилась в стадии демонтажа. В какой-то момент бетонная плита обрушилась прямо на детей: 11-летняя школьница погибла, еще две 7-летние девочки и 5-летний мальчик доставлены в больницу с различными травмами.
На месте работает следственно-оперативная группа для выяснения причин трагедии.