Суд разрешил петербурженке запоздало стать наследницей — похоронить умершую в Финляндии сестру ей помешали санкции из-за СВО

Суд в Петербурге встал на сторону женщины, которая пропустила сроки вступления в наследство после смерти сестры. Ее задержали трудности на границе с Финляндией.



О решении 19 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Истец обратилась с иском к администрации Фрунзенского района и Росимуществу, речь шла о деньгах на счетах ее умершей сестры, суммарно больше двух миллионов рублей.

Женщина объяснила, что смогла привезти прах сестры на родину и похоронить только спустя полгода после ее смерти в финском пансионате — тянули и со свидетельством о смерти, и с кремацией. Истице также долго не давали визу, пришлось обжаловать отказ.