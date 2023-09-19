Прозрачные стены и прогрессивные педагоги: эксперты рассказали, как школы становятся центром общественной жизни новостроек

Школы в районах новостроек могут стать центром общественной жизни. Для этого необходимо выполнение ряда условий, рассказала руководитель проектов строительства объектов социальной инфраструктуры ГК «А101» Юлия Чернец.
Она выделила следующие ключевые составляющие:
- Прогрессивное проектирование. Например, чтобы максимально использовать пространство, ГК «А101» отказалась от актового зала, который используется по назначению несколько раз в году, — его заменили на мультифункциональный атриум, где проходят различные представления, демонстрируются видео и фильмы. Функциональность помещений достигается за счет гибкой системы стен, которые могут трансформироваться, разделяя или соединяя классы под текущие потребности. Также при необходимости можно использовать для обучения коридоры и рекреации. В частности, здесь можно установить прозрачные стены.
- Техническое наполнение классов. В школах оборудуются физико-технические лаборатории, классы робототехники, медиацентры, где можно на профессиональном оборудовании создавать мультимедийный контент, или кулинариумы, где можно научиться готовить блюда любой сложности. Например, в школе, которая будет построена в Лаголово (Ломоносовский р-н Ленобласти), появится профильный класс по судостроению. Также появляется расширенный ассортимент возможных спортивных занятий: помимо стандартных футбольных или волейбольных площадок, у школ появляются скалодромы, памп-парки или площадки для воркаута.
- Привлечение прогрессивных педагогов, которые готовы обучать детей в новых условиях, комфортно чувствуют себя в школах нового формата и достаточно подкованы технически, чтобы на практике доносить до школьников материал в оборудованных лабораториях.
- Открытость школ для окружающих районов. Жители соседних домов должны иметь возможность использовать образовательную, творческую, техническую и спортивную инфраструктуру школ. Это позволит оптимизировать затраты на социальные объекты, а сами школы могут стать центром культурной жизни районов.
«Конечно, внедрение современных подходов было бы невозможно без поддержки властей всех уровней, которые корректируют нормативы, чтобы строительство продвинутых школ в принципе было возможно. И как на федеральном уровне, так и в регионах нашего присутствия мы видим желание профильных чиновников меняться вместе с нами и с потребностями учеников и педагогов. Ряд элементов наших школ уже приняты в качестве стандартов на федеральном уровне и в Москве», — заявила Юлия Чернец.
В частности, по таким принципам планируется построить школу в Лаголово на 920 учеников площадью около 12 тыс. кв. м. Кроме комплекса классов, связанных с инженерными специальностями и судостроением, здесь появятся художественная студия с гончарной мастерской, IT-полигон для изучения архитектурного проектирования, промышленного дизайна, компьютерной верстки и технологии создания веб-сайтов.