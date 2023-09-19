Новый детский сад на 220 мест достроили в Красносельском районе

В Красносельском районе завершилось строительство детского сада с бассейном, который смогут посещать 220 детей. Как сообщили в компании-застройщике Setl Group, это седьмое дошкольное учреждение в ЖК «Солнечный город» — восьмой садик достроят в следующем году.
Фасады трехэтажного здания оформлены в общем стиле окружающей застройки — для их отделки использована штукатурка белого, графитового и терракотового цветов.
Первый этаж отведен под ясельные группы и бассейн 4 на 7 метров, медкабинет и кухню. На втором дети будут заниматься в физкультурном и музыкальном залах, а также в специальных классах для различных кружков. Третий этаж предназначен для старших групп и кабинетов администрации.
Во дворе, помимо игровых площадок с навесами от солнца и физкультурной площадки, разместилась метеоплощадка, где дети смогут изучать природные и погодные явления.