Новый детский сад на 220 мест достроили в Красносельском районе

В Красносельском районе завершилось строительство детского сада с бассейном, который смогут посещать 220 детей. Как сообщили в компании-застройщике Setl Group, это седьмое дошкольное учреждение в ЖК «Солнечный город» — восьмой садик достроят в следующем году.

Фасады трехэтажного здания оформлены в общем стиле окружающей застройки — для их отделки использована штукатурка белого, графитового и терракотового цветов.