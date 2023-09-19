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    Российские геймеры могут не увидеть новую Call of Duty: там есть русский герой

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    Российские ритейлеры готовы отказаться от продажи новой Call of Duty: Modern Warfare III, если в ней будут сцены с насилием против российских граждан. Об этом РБК заявил президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи 19 сентября.

    Такое решение ритейлеры приняли после выхода трейлера игры. По сюжету новой части главный отрицательный персонаж – россиянин Владимир Макаров. В трейлере группа людей освобождает его из тюрьмы. А в конце ролика показана сцена, которой завершилась прошлая часть игры. В ней террористы готовятся к захвату российского коммерческого самолета и получают на телефон сообщение: «No Russian». При этом, отмечает «Коммерсантъ», в предыдущей части Call of Duty всплывало предупреждение, что игровые события могут быть оскорбительными для некоторых игроков, поэтому миссию можно было пропустить.

    Отказ от продажи игры уже подтвердили в магазинах «М.Видео», DNS, «Бука» и «Эмси». В DNS посчитали, что содержание игры попадает под статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

    Выпуск Call of Duty: Modern Warfare III запланирован на 10 ноября.

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