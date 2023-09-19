Российские геймеры могут не увидеть новую Call of Duty: там есть русский герой

Российские ритейлеры готовы отказаться от продажи новой Call of Duty: Modern Warfare III, если в ней будут сцены с насилием против российских граждан. Об этом РБК заявил президент Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр Яша Хаддажи 19 сентября.



Такое решение ритейлеры приняли после выхода трейлера игры. По сюжету новой части главный отрицательный персонаж – россиянин Владимир Макаров. В трейлере группа людей освобождает его из тюрьмы. А в конце ролика показана сцена, которой завершилась прошлая часть игры. В ней террористы готовятся к захвату российского коммерческого самолета и получают на телефон сообщение: «No Russian». При этом, отмечает «Коммерсантъ», в предыдущей части Call of Duty всплывало предупреждение, что игровые события могут быть оскорбительными для некоторых игроков, поэтому миссию можно было пропустить.

