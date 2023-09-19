    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, вос

    759мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.65eur103.09

    Mazda задрала колеса на припаркованные Smart и KIA на Кондратьевском

    591
    4 комментария
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    ПоделитьсяПоделиться

    Живописное ДТП произошло утром 19 сентября в Калининском районе Петербурга. Водитель «Мазды» устроил неприятный сюрприз хозяевам двух припаркованных машин.

    В 9:00 у дома 64 по Кондратьевскому проспекту столкнулись автомобили «Мазда», «Смарт» и «КИА», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как добавляет очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», Mazda CX-5 буквально заехала правым колесом на припаркованные у дома Smart и KIA K5, после чего так и осталась стоять в наклон с задним колесом в воздухе.

    ДТП оформлено без пострадавших, добавили в главке.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    Гость19 Сен 2023 в 11:43
    Мазда - это диагноз.
    +0−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close