Mazda задрала колеса на припаркованные Smart и KIA на Кондратьевском

Живописное ДТП произошло утром 19 сентября в Калининском районе Петербурга. Водитель «Мазды» устроил неприятный сюрприз хозяевам двух припаркованных машин.
В 9:00 у дома 64 по Кондратьевскому проспекту столкнулись автомобили «Мазда», «Смарт» и «КИА», рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как добавляет очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», Mazda CX-5 буквально заехала правым колесом на припаркованные у дома Smart и KIA K5, после чего так и осталась стоять в наклон с задним колесом в воздухе.
ДТП оформлено без пострадавших, добавили в главке.