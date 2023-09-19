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    Правительство РФ: виртуальные мобильные номера — угроза безопасности

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    Российское правительство считает, что использование виртуальных номеров (DEF-номеров) представляет угрозу безопасности в сфере интернета и связи, из-за чего сервисы по их выдаче начнут блокировать с 1 сентября 2024 года. Об этом 19 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кабмина.

    При регистрации аккаунта в мессенджерах и соцсетях пользователям необходимо ввести номер мобильного телефона, благодаря которому можно идентифицировать его владельца. При этом злоумышленники часто используют при регистрации виртуальные DEF-номера — их можно приобрести или взять в аренду у иностранных операторов связи.

    Правительство видит угрозу в том, что такие номера не привязаны к персональным данным конкретного человека. С помощью аккаунта, созданного с временного номера, злоумышленник может размещать незаконную информацию и совершать мошеннические действия.

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