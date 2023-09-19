Под Петербургом задержали учителя музыки, он признался в домогательствах к ученику

Учитель по классу гитары оказался в изоляторе после сообщения о том, что он насильно склонил к недетским занятиям одного из воспитанников школы. Он во всем признался.



Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, в насилии над ребенком заподозрен 55-летний учитель бюджетной музыкальной школы в Кировске. Накануне его задержали оперативники «детского» отдела Главка, отпираться мужчина не стал.



По версии следствия, учитель имел преступные отношения с 12-летним воспитанником прямо на уроках, ребенок также бывал в гостях у музыканта.

