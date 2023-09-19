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    Под Петербургом задержали учителя музыки, он признался в домогательствах к ученику

    1987
    21 комментарий

    Учитель по классу гитары оказался в изоляторе после сообщения о том, что он насильно склонил к недетским занятиям одного из воспитанников школы. Он во всем признался.

    Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, в насилии над ребенком заподозрен 55-летний учитель бюджетной музыкальной школы в Кировске. Накануне его задержали оперативники «детского» отдела Главка, отпираться мужчина не стал.

    По версии следствия, учитель имел преступные отношения с 12-летним воспитанником прямо на уроках, ребенок также бывал в гостях у музыканта.

    Уголовное дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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    Комментарии 21

    Гость19 Сен 2023 в 11:55
    И опять не мигранты... 🥱
    +1−0
    Гость19 Сен 2023 в 11:09
    Не договорились.
    +0−0
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