Под Петербургом первоклассница пошла с мамой по грибы, а вернулась на скорой с ножевым ранением

Семилетнюю девочку привезли в Вырицкую больницу с дыркой в животе.



Ребенка в крови в стационар накануне около семи вечера привезла ее 28-летняя мать, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 сентября. Пациентку с проникающим ножевым ранением сразу увезли в операционную. Её состояние оценивается медиками, как средней тяжести.



По предварительной информации, ребенок вместе с мамой ходил по грибы. Вернувшись домой, она якобы упала на пакет с грибами, в котором был нож.



Семья у девочки полная, но отец сейчас отбывает срок.

