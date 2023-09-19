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    Под Петербургом первоклассница пошла с мамой по грибы, а вернулась на скорой с ножевым ранением

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    Семилетнюю девочку привезли в Вырицкую больницу с дыркой в животе.

    Ребенка в крови в стационар накануне около семи вечера привезла ее 28-летняя мать, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 сентября. Пациентку с проникающим ножевым ранением сразу увезли в операционную. Её состояние оценивается медиками, как средней тяжести.

    По предварительной информации, ребенок вместе с мамой ходил по грибы. Вернувшись домой, она якобы упала на пакет с грибами, в котором был нож.

    Семья у девочки полная, но отец сейчас отбывает срок.

    Проводится проверка.

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