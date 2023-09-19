Полузащитник «Зенита» Бакаев перешел в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Зелимхан Бакаев перешёл в клуб «Аль-Вахда», выступающий в чемпионате ОАЭ. Об этом 18 сентября сообщил сайт UAEKick. По информации издания, 27-летний футболист будет выступать за новый клуб на правах аренды до конца текущего сезона.



Зелимхан Бакаев присоединился к «Зениту» летом 2022 года, перейдя из московского клуба «Спартак» как свободный агент. В предыдущем сезоне он провёл 26 матчей в составе сине-бело-голубых в различных турнирах, забив три гола и сделав две результативные передачи.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги футболист принял участие в четырёх матчах за «Зенит», отметившись одной результативной передачей.