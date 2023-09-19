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    Полузащитник «Зенита» Бакаев перешел в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ

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    Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Зелимхан Бакаев перешёл в клуб «Аль-Вахда», выступающий в чемпионате ОАЭ. Об этом 18 сентября сообщил сайт UAEKick. По информации издания, 27-летний футболист будет выступать за новый клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

    Зелимхан Бакаев присоединился к «Зениту» летом 2022 года, перейдя из московского клуба «Спартак» как свободный агент. В предыдущем сезоне он провёл 26 матчей в составе сине-бело-голубых в различных турнирах, забив три гола и сделав две результативные передачи.

    В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги футболист принял участие в четырёх матчах за «Зенит», отметившись одной результативной передачей.

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    Зелимхан Бакаев
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    Комментарии 5

    Гость19 Сен 2023 в 01:22
    😁 [Пародия]
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