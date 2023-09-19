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    РКН может начать блокировку сайтов с инструкциями по использованию запрещенных в РФ ресурсов

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    4 комментария

    Роскомнадзор подготовил критерии для блокировки сайтов, на которых размещена информация о способах использования запрещенных в России ресурсов. Сама блокировка может начаться уже с 1 марта 2024 года. Проект приказа опубликован 18 сентября на портале проектов нормативных правовых актов.

    Критериев пока семь. К примеру, РКН сможет заблокировать сайты, на которых рассказывается о VPN-сервисах, объясняется, чем именно хорош такой способ обхода блокировок и так далее.

    В силу приказ может вступить 1 марта 2024 года и действовать до 1 сентября 2029 года.

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    Комментарии 4

    Гость19 Сен 2023 в 01:08
    помер кадыров.
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