РКН может начать блокировку сайтов с инструкциями по использованию запрещенных в РФ ресурсов

Роскомнадзор подготовил критерии для блокировки сайтов, на которых размещена информация о способах использования запрещенных в России ресурсов. Сама блокировка может начаться уже с 1 марта 2024 года. Проект приказа опубликован 18 сентября на портале проектов нормативных правовых актов.



Критериев пока семь. К примеру, РКН сможет заблокировать сайты, на которых рассказывается о VPN-сервисах, объясняется, чем именно хорош такой способ обхода блокировок и так далее.

В силу приказ может вступить 1 марта 2024 года и действовать до 1 сентября 2029 года.