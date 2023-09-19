Бесплатный форум подскажет малому и среднему бизнесу, как развиваться сегодня

Электронная торговля и креативные индустрии — этим направлениям будет посвящен «Мой бизнес FORUM», который стартует в Петербурге 22 сентября. В Loft Hall соберутся более 1500 предпринимателей и руководителей, экспертов, банкиров, инвесторов.

Первый день посвящен обсуждению трендов цифрового предпринимательства. Участники узнают, почему сейчас e-commerce — основной инструмент торговли, можно ли заработать миллион на маркетплейсах и какие диджитал-технологии реально помогают СМБ. Также организаторы обещают выступление секретного хедлайнера бизнес-программы и концерт в конце дня.

На следующий день форум станет местом встречи креативного бизнеса. В рамках дискуссионных панелей обсудят создание брендов-хитов, феномен петербургского дизайна, работу с модными пространствами и многое другое. В финале — фэшн-шоу.

Для представителей среднего и малого бизнеса, официально самозанятых и людей, которые пока только планируют открытие своего дела, участие в «Мой бизнес FORUM» (12+) бесплатное. Чтобы попасть на форум, нужно пройти регистрацию на сайте.

Кто выступит на «Мой бизнес FORUM»?

Ведущие эксперты и лидеры мнений, эффективно применяющие современные инструменты в предпринимательстве

Специалисты в сфере маркетинга, рекламы и диджитал-коммуникаций из Яндекс, Ozon, Слетать.ру, ВКонтакте и других компаний

«Мы работаем над улучшением процесса предоставления услуг и сервисов для бизнеса со стороны государства, а также над увеличением охвата мерами поддержки. Этому способствует цифровизация и флагманский проект Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле «Городской Акселератор Санкт-Петербурга», — подчеркнул Лев Кузнецов, директор Центра «Мой бизнес» Санкт-Петербург (СПб ГБУ «ЦРПП»). — Все сессии форума спроектированы с учетом потребностей и интересов бизнеса сегодня. «Городской акселератор Санкт-Петербурга» будет представлен на форуме специальной интерактивной зоной, где каждый посетитель сможет установить контакт с представителями крупнейших российских вендоров».

В 2023 году «Мой бизнес FORUM» впервые пройдет при поддержке Министерства экономического развития РФ и совместно с центром «Мой Бизнес», которые объединяет организации, оказывающие господдержку бизнесу в Петербурге.

СПб ГБУ «ЦРПП»