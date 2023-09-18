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    Чемпион России по конькобежному спорту Владимир Семирунний решил уйти в сборную Польши

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    Чемпион России по конькобежному спорту и бронзовый призер юниорского чемпионата мира Владимир Семирунний решил выступать за сборную Польши. Об этом он рассказал 18 сентября в интервью «Матч ТВ». 20-летний спортсмен отметил, что уже находится в Варшаве, где начал подготовку к сезону с велотренировок и тренировок в тренажерном зале.

    Семирунний уже уведомил Союз конькобежцев России о своем решении выступать за сборную Польши. Молодой человек подчеркнул, что он только начинает строить свою карьеру во взрослом спорте и считает, что международный опыт станет важным этапом в его развитии как спортсмена.

    Он также выразил благодарность своему региону, Свердловской области, и своим первым тренерам за поддержку и обучение, которые сделали возможным его успехи.

    Напомним, что российских спортсменов отстранили от участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

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    Конькобежец Семирунний
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