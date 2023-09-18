В Петербурге и Москве объявили сбор зонтов и дождевиков для бездомных

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» объявила сбор зонтов и дождевиков для своих подопечных — бездомных людей, живущих в двух столицах.



Как отметили сотрудники «Ночлежки», в Петербурге и Москве уже начались небольшие осенние дожди, а скоро их станет значительно больше.



«В столицах мало мест, где бездомный человек может укрыться от дождя, погреться и посушиться. Многим приходится оставаться в мокрой одежде несколько дней», — отметили в организации.



Сбор продлится неделю, с 18 по 24 сентября. Необходимы любые дождевики на взрослых людей, главное, чтобы они были целые и защищали от воды. Зонты также примут любые, работающие, но особенно приветствуются компактные — их удобнее носить в рюкзаке.

