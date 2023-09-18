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    В Петербурге и Москве объявили сбор зонтов и дождевиков для бездомных

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    9 комментариев

    Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» объявила сбор зонтов и дождевиков для своих подопечных — бездомных людей, живущих в двух столицах.

    Как отметили сотрудники «Ночлежки», в Петербурге и Москве уже начались небольшие осенние дожди, а скоро их станет значительно больше.

    «В столицах мало мест, где бездомный человек может укрыться от дождя, погреться и посушиться. Многим приходится оставаться в мокрой одежде несколько дней», — отметили в организации.

    Сбор продлится неделю, с 18 по 24 сентября. Необходимы любые дождевики на взрослых людей, главное, чтобы они были целые и защищали от воды. Зонты также примут любые, работающие, но особенно приветствуются компактные — их удобнее носить в рюкзаке.

    Принимают зонты и дождевики каждый день с 10:00 до 21:00 по адресам:

    — в Петербурге: Боровая, 112б (вход с Расстанной, 1), ст. метро «Обводный канал»;

    — в Москве: Бумажный проезд, 2/2, стр. 6, ст. метро «Савёловская», а также на Берсеневской набережной, 14/5 (бар «Стрелка», с 12:00 до 22:00).

    В «Ночлежке» отметили, что можно приносить лично, а можно отправить с курьером любой службы доставки.

    Подробную информацию можно узнать на официальной странице «Ночлежки».

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    Комментарии 9

    Гость18 Сен 2023 в 21:52
    Про боярышник забыли ?
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