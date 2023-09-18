В Петербурге и Москве объявили сбор зонтов и дождевиков для бездомных

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» объявила сбор зонтов и дождевиков для своих подопечных — бездомных людей, живущих в двух столицах.
Как отметили сотрудники «Ночлежки», в Петербурге и Москве уже начались небольшие осенние дожди, а скоро их станет значительно больше.
«В столицах мало мест, где бездомный человек может укрыться от дождя, погреться и посушиться. Многим приходится оставаться в мокрой одежде несколько дней», — отметили в организации.
Сбор продлится неделю, с 18 по 24 сентября. Необходимы любые дождевики на взрослых людей, главное, чтобы они были целые и защищали от воды. Зонты также примут любые, работающие, но особенно приветствуются компактные — их удобнее носить в рюкзаке.
Принимают зонты и дождевики каждый день с 10:00 до 21:00 по адресам:
— в Петербурге: Боровая, 112б (вход с Расстанной, 1), ст. метро «Обводный канал»;
— в Москве: Бумажный проезд, 2/2, стр. 6, ст. метро «Савёловская», а также на Берсеневской набережной, 14/5 (бар «Стрелка», с 12:00 до 22:00).
В «Ночлежке» отметили, что можно приносить лично, а можно отправить с курьером любой службы доставки.
Подробную информацию можно узнать на официальной странице «Ночлежки».