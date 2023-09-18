Голая «гимнастка» устроила показательное выступление на автобусе в Кирове и уехала в лечебницу

Жители города Кирова наблюдали 18 сентября выступление неизвестной «гимнастки». Пикантность ситуации заключалась в том, что танцовщица была абсолютно голой, а местом для своего перформанса она выбрала крышу автобуса. Уточняется, что инцидент произошел на Октябрьском проспекте, это центр города.
«Да, такого, Димон, я еще в жизни не видал», — заключил автор видео, размещенного в паблике «Киров без цензуры».
сообщество «ВКонтакте» »Киров без цензуры»
Судя по кадрам, обнаженную девушку все-таки усмирили. Для этого сотрудникам полиции тоже пришлось забираться на автобус. После выступления «гимнастку», которая протерла собой общественный транспорт, отправили в лечебницу. По предварительным данным, девушку на выступление могли подтолкнуть наркотики.