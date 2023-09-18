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    Голая «гимнастка» устроила показательное выступление на автобусе в Кирове и уехала в лечебницу

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    Жители города Кирова наблюдали 18 сентября выступление неизвестной «гимнастки». Пикантность ситуации заключалась в том, что танцовщица была абсолютно голой, а местом для своего перформанса она выбрала крышу автобуса. Уточняется, что инцидент произошел на Октябрьском проспекте, это центр города.

    «Да, такого, Димон, я еще в жизни не видал», — заключил автор видео, размещенного в паблике «Киров без цензуры».

    сообщество «ВКонтакте» »Киров без цензуры»

    Судя по кадрам, обнаженную девушку все-таки усмирили. Для этого сотрудникам полиции тоже пришлось забираться на автобус. После выступления «гимнастку», которая протерла собой общественный транспорт, отправили в лечебницу. По предварительным данным, девушку на выступление могли подтолкнуть наркотики.

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    НаркотикиГолая девушка танцует на автобусе
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