Пожар на шоссе Революции локализован, но от пробок это не избавило

Пожар на шоссе Революции локализован. Как сообщает 18 сентября МЧС, сообщение о возгорании в доме 88 поступило в 17:50.

Горела по всей площади пристройка площадью 40 метров, которую использовали под автосервис. «Фонтанка» писала, что дым был виден за несколько километров от очага пожара.

Чтобы обеспечить спасателям условия для работы, инспекторы ДПС перекрыли участок шоссе Революции. Это вызвало локальный транспортный коллапс, движение по шоссе и Индустриальному проспекту замерло.

