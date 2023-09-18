Хитрый Поль вместо боярина Полкана и ведьма Леди Джейн. Вышел трейлер ремейка мультфильма «Летучий корабль»

В сети 18 сентября появился первый трейлер предстоящего фильма «Летучий корабль», который Илья Учитель (сын известного режиссера Алексея Учителя) снял по мотивам популярного одноименного мультфильма 1979 года.
В новом музыкальном фильме снялись Александр Метелкин (Иван), Ксения Трейстер (Забава; заменила украинскую актрису Анастасию Мытражик, которая была анонсирована в ленте изначально), Леонид Ярмольник (Царь), Андрей Бурковский (Поль), Федор Добронравов (Полкан) и Анна Уколова (Соловей-разбойник).
В синопсисе картины говорится, что царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавчика Поля — «богатого наследника с заграничным лоском» — и не знает, что у Поля — «хитрые и коварные планы» завладеть царской короной (в советском мультфильме женихом Забавы был злобный и некрасивый боярин Полкан, Поль — его сын). Но царевна хочет замуж только по любви. А тут как раз и Иван со своим летучим кораблем... К слову, фигурой Поля злодейство в фильме не ограничивается — сценаристы ввели в сюжет ведьму Леди Джейн (ее сыграет Полина Гагарина).
Автор: трейлер / Новые трейлеры HD / YouTube
«Мы видим своей задачей не повторить, а удивить: в фильме мы значительно развили событийный ряд, обогатив его новыми драматургическими поворотами — неожиданными и интригующими, и, конечно, добавили юмора, переосмыслили всеми любимую музыку», — высказался о своей работе Илья Учитель.
Картина должна выйти в прокат 7 марта.