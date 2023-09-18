    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    767мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd96.63eur103.04

    Трассу «Кола» между Петербургом и КАД будут полностью перекрывать три ночи подряд

    659
    4 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Строительство путепровода полностью перекроет движение по Мурманскому шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. Три ночи подряд трассу будут останавливать по семь раз на непродолжительное время.

    В ночь с 20 на 21 сентября, с 21 на 22 сентября и с 22 на 23 сентября на 13-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», между Народной улицей и КАД, будут полностью закрывать движение в обе стороны, сообщает 18 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Проезд перекроют на 15 минут с 00:00 до 00:15, с 1:00 до 1:15, с 2:00 до 2:15, с 3:00 до 3:15, с 4:00 до 4:15, с 5:00 до 5:15 и с 6:00 до 6:15. В это время будет невозможно заехать на КАД с Мурманского шоссе со стороны Петербурга.

    Перекрытие необходимо для обеспечения безопасности на время надвижки пролетного строения. На участке идет строительство путепровода над проезжей частью Р-21«Кола». Работы ведутся в рамках строительства подъезда к ТПУ «Кудрово». Ведет их АО «АБЗ-Дорстрой» по заказу ГКУ «Ленавтодор».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьТрасса Р-21 КолаПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close