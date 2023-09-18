Трассу «Кола» между Петербургом и КАД будут полностью перекрывать три ночи подряд

Строительство путепровода полностью перекроет движение по Мурманскому шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. Три ночи подряд трассу будут останавливать по семь раз на непродолжительное время.



В ночь с 20 на 21 сентября, с 21 на 22 сентября и с 22 на 23 сентября на 13-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», между Народной улицей и КАД, будут полностью закрывать движение в обе стороны, сообщает 18 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Проезд перекроют на 15 минут с 00:00 до 00:15, с 1:00 до 1:15, с 2:00 до 2:15, с 3:00 до 3:15, с 4:00 до 4:15, с 5:00 до 5:15 и с 6:00 до 6:15. В это время будет невозможно заехать на КАД с Мурманского шоссе со стороны Петербурга.