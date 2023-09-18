Зеленский назвал условия, без которых военные действия не закончатся: новости СВО за 18 сентября

Зеленский заверил, что контрнаступление продолжится при любой погоде Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 сентября.

Будут ли штрафовать за неявку по электронной повестке этой осенью В Госдуме рассказали, накажут ли тех, кто проигнорировал электронную повестку этой осенью. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что никакого штрафа за это не будет, если призывник не получил бумажную повестку.

— Основной способ оповещения традиционный — это бумажные повестки. Электронные — это дополнительный. Закон, который мы приняли, вступает в силу 1 января 2024 года. Вот тогда он и заработает, — рассказал Картаполов телеграм-каналу SHOT.



SHOT / T.me

Осенний призыв должен продлиться в этом году с 1 октября по 31 декабря. В армию призовут молодых людей от 18 до 27 лет. Напомним, что те, кто в течение 20 дней не пришел в военкомат по повестке, не смогут регистрировать ИП и самозанятость, а также недвижимость и транспорт. А еще им не будут выдавать кредиты и водительские права.



Борис Гребенщиков* не хочет выступать на Украине из-за хейта Музыкант Борис Гребенщиков* заявил, что не выступает на Украине из-за поступающих угроз. Основатель «Аквариума» считает, что выступление в Киеве может быть для него опасным.

— Половина украинцев думают: «О, хороший русский — это мертвый русский». Я получаю много подобных писем, — передает слова музыканта Financial Times.

Борис Гребенщиков* также рассказал изданию, что ушел из «Аквариума», так как некоторые музыканты из группы поддержали СВО. Сейчас артист выступает под псевдонимом БГ+.



(Борис Гребенщиков признан Минюстом иноагентом).



ВСУ атаковали администрацию в центре Донецка В Донецке прогремели взрывы: ВСУ атаковали здание администрации главы ДНР. Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, в результате атаки никто не пострадал. — Зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, погибших и раненых, по предварительной информации, нет, — заявил Денис Пушилин.

Пушилин Д. В. / T.me

Атака произошла в 14:50 местного времени — по городу выпустили три снаряда реактивной системы залпового огня. Атаку также подтвердил глава города Алексей Кулемзин.



Раньше всех. Ну почти. / T.me

Последствия попадания оперативно разобрали коммунальщики Алексей КулемZин / T.me Поделиться Поделиться





Зеленский назвал условия, без которых военные действия не закончатся Президент Украины заявил, что военный конфликт не закончится уступкой территорий. Он также добавил, что ВСУ продолжит наступление при любой погоде.



— Нам нужно двигаться вперед. Мы не можем терять время. Забудьте о погоде и тому подобном, — передает слова Зеленского телеканал CBS. Евросоюз исключил упрощенное вступление для Украины Еврокомитет готов помочь Украине вступить в союз, но не позволит пропускать этапы в процедуре. Об этом заявил еврокомиссар Терри Брентон. Он отметил, что даже переговоры Москвы и Киева не помогут в вопросе.

— Процесс вступления — это долгий процесс, потому что страна должна, так сказать, модифицировать свою инфраструктуру, свои правила. Можем сказать, что мы сделаем всё, чтобы помочь Украине сделать всё как можно быстрее, но, конечно, не пропуская этапы, — заявил еврокомиссар в интервью Sud France.

По словам Терри Брентона, сейчас перед Евросоюзом стоит задача по наращиванию военного производства, чтобы обеспечить военный паритет между Россией и Украиной.



На Украине уволили всех замминистра обороны Правительство Украины отправило в отставку всех заместителей министра обороны страны. Как заявил в своем телеграм-канале министр кабмина Олег Немчинов, свою должность сохранил только первый заместитель министра Александр Павлюк.

Александр Павлюк — единственный заместитель министра обороны Украины, у которого есть военный опыт. Как ранее отмечал бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников, в военное время стране необходимо экспертное мнение людей с военным опытом.

Как сообщает издание «Cуспiльне», увольнение заместителей министра — решение кабмина, а не автоматическая процедура после назначения нового руководителя министерства.

Эрдоган заявил, что в мирных переговорах по Украине никто не проиграет В ходе мирных переговоров по Украине не будет проигравших сторон. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его речь опубликована на сайте президента.



Эрдоган также добавил, что весь мир оценил позицию Турции по конфликту на Украине.



— Мы добились многих дипломатических успехов: от обмена пленными до Черноморской инициативы. Мы продолжаем наши разносторонние усилия, веря в то, что «нет победителей в войне и нет проигравших в мире», — заявил Эрдоган.

