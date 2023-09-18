Американские владельцы группы «Илим» продали свои 50% российским акционерам компании

International Paper близка к закрытию сделки по продаже 50% «Илим» российским партнерам. О ее официальном закрытии объявлено на сайте компании, хотя, по информации «Фонтанки», окончательно деньги будут переведены до конца недели.
Как сообщил 18 сентября источник, знакомый с деталями сделки, американская сторона прислала уведомление о намерении выйти из капитала «Илима» еще летом 2022 года. С тех пор сделка проходила согласования на уровне правительств США и России, и вот теперь все формальности соблюдены. Сделка проходит в рамках выкупа 50% долей в швейцарской компании ILIM HOLDING SA компанией «Илим Глобал Тимбер Рус», владельцами которого являются Захар Смушкин и Борис Зингаревич.
До данным «Фонтанки», сумма сделки составляет 520 млн долл., в нее входит весь бизнес «Илима», включая несколько ЦБК, лесные угодья и сервисные активы. При этом, когда в 2006 году американские инвесторы входили в капитал компании, они заплатили за 50% ее долей 640 миллионов.
Группа «Илим» — один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов. По итогам 2022 года выручка компании превысила 3 млрд долл., EBITDA — почти 1,2 млрд. Официально владельцы российского пакета ILIM HOLDING SA не назывались, однако в их числе в СМИ назывались члены совета директоров компании Захар Смушкин, Леонид Ерухимович и братья Зингаревичи.