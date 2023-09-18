Американские владельцы группы «Илим» продали свои 50% российским акционерам компании

International Paper близка к закрытию сделки по продаже 50% «Илим» российским партнерам. О ее официальном закрытии объявлено на сайте компании, хотя, по информации «Фонтанки», окончательно деньги будут переведены до конца недели.

Как сообщил 18 сентября источник, знакомый с деталями сделки, американская сторона прислала уведомление о намерении выйти из капитала «Илима» еще летом 2022 года. С тех пор сделка проходила согласования на уровне правительств США и России, и вот теперь все формальности соблюдены. Сделка проходит в рамках выкупа 50% долей в швейцарской компании ILIM HOLDING SA компанией «Илим Глобал Тимбер Рус», владельцами которого являются Захар Смушкин и Борис Зингаревич.