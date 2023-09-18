В Выборгском районе Петербурга введен в эксплуатацию новый детский сад на 250 мест

В Выборгском районе города введен в эксплуатацию детский сад на 250 мест. Это юбилейный, 60-й, социальный объект, построенный компанией Setl Group в Петербурге и Ленинградской области.

Детский садик с бассейном — первый из трех запланированных в жилом комплексе «Панорама парк. Сосновка». Здание дошкольного учреждения — разноуровневое — от двух до трех этажей. Светлые фасады с контрастными вставками серого и ярко-желтого цвета вписываются в архитектуру всего жилого квартала.