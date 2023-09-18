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    В Выборгском районе Петербурга введен в эксплуатацию новый детский сад на 250 мест

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    В Выборгском районе города введен в эксплуатацию детский сад на 250 мест. Это юбилейный, 60-й, социальный объект, построенный компанией Setl Group в Петербурге и Ленинградской области.

    Детский садик с бассейном — первый из трех запланированных в жилом комплексе «Панорама парк. Сосновка». Здание дошкольного учреждения — разноуровневое — от двух до трех этажей. Светлые фасады с контрастными вставками серого и ярко-желтого цвета вписываются в архитектуру всего жилого квартала.

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    Всего детский сад сможет принять 250 детей. Группы для самых маленьких воспитанников — ясельных групп — будут на первом этаже, на втором разместят детей средней возрастной группы, а самые старшие — на третьем. Также в детском саду есть бассейн, кухня, медицинский кабинет, спортивный зал и зал для занятий музыкой, а также для различных кружков.

    На улице для каждой группы девелопер создал индивидуальные игровые площадки с навесами, под которыми можно будет укрыться от дождя и солнца. Здесь разместились спортивные площадки, игровые комплексы с лабиринтами, горками и лестницами.

    Всего в Петербурге и Ленинградской области холдинг Setl Group к настоящему моменту построил 60 социальных объектов: 11 школ, 2 начальные школы с детским садом и 47 детских садов — в общей сложности более чем на 18 тысяч мест.

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