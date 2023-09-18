Власти Германии не могут отследить, поступает ли российский газ в страну

Власти Германии не могут отследить, каким образом компании обеспечивают снабжение страны газом, поскольку они без помощи правительства заключают соглашения на поставки. Об этом 18 сентября заявил представитель минэкономики, отвечая на вопрос прессы, продолжает ли поступать газ из РФ в ФРГ.



«У нас нет полной картины того, как [частные] компании обеспечивают снабжение газом», — заявил представитель ведомства (цитата по агентству ТАСС). Он подчеркнул, что контракты по газовым поставкам заключают частные компании, а не правительство ФРГ.

