Власти Германии не могут отследить, поступает ли российский газ в страну

Власти Германии не могут отследить, каким образом компании обеспечивают снабжение страны газом, поскольку они без помощи правительства заключают соглашения на поставки. Об этом 18 сентября заявил представитель минэкономики, отвечая на вопрос прессы, продолжает ли поступать газ из РФ в ФРГ.
«У нас нет полной картины того, как [частные] компании обеспечивают снабжение газом», — заявил представитель ведомства (цитата по агентству ТАСС). Он подчеркнул, что контракты по газовым поставкам заключают частные компании, а не правительство ФРГ.
Чиновник напомнил, что официальная позиция Германии заключается в том, чтобы не импортировать в страну российский природный газ, в том числе в сжиженном состоянии. По его словам, отгрузка газа происходит как в Германии, так и в других пунктах подачи в европейскую газовую систему, из-за чего в отдельности отследить, есть ли там российский газ, невозможно.
Он напомнил, что власти постоянно работают над сохранением санкционного режима, чтобы российское государство не получало доходов от этих торговых операций.