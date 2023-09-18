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    СМИ выяснили, сколько миллиардов прибыли компаний из недружественных стран оказались заморожены в России

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    В России остались заблокированными более 18 млрд долларов прибыли компаний из недружественных стран, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Financial Times 18 сентября.

    По данным издания, о самой большой прибыли в России за 2022 год отчитался Райффайзенбанк — 2 млрд долларов, однако международная Raiffeisen Bank International к этим средствам доступа не имеет. На втором и третьем месте — Philip Morris и PepsiCo с чистой прибылью в 775 и 713 млн долларов.

    «Десятки миллиардов в долларовом выражении застряли в России. И нет никакого способа вытащить их оттуда», — рассказал исполнительный директор одной из компаний из недружественной страны.

    Напомним, что в августе правительство и ЦБ подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. Сегодня заблокированы средства более 3,5 млн российских граждан — это около полутора триллионов рублей.

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