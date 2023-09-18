Пять раз протаранивший чужую машину петербуржец восхитил суд своим оправданием

Мировой суд в Петербурге привлек к административной ответственности буйного водителя, который устроил дорожный конфликт, несколько раз въехал в чужой автомобиль и скрылся. Версия событий от самого автомобилиста впечатлила.

Инцидент произошел 27 июня в 22:37 на пересечении Петербургского и Кузьминского шоссе в Пушкине, сообщает 18 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель микроавтобуса Chevrolet Explorer, двигаясь задним ходом, наехал на стоящий автомобиль JAC под управлением потерпевшего, после чего покинул место ДТП.