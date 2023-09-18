Пять раз протаранивший чужую машину петербуржец восхитил суд своим оправданием

Мировой суд в Петербурге привлек к административной ответственности буйного водителя, который устроил дорожный конфликт, несколько раз въехал в чужой автомобиль и скрылся. Версия событий от самого автомобилиста впечатлила.
Инцидент произошел 27 июня в 22:37 на пересечении Петербургского и Кузьминского шоссе в Пушкине, сообщает 18 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Водитель микроавтобуса Chevrolet Explorer, двигаясь задним ходом, наехал на стоящий автомобиль JAC под управлением потерпевшего, после чего покинул место ДТП.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
По словам потерпевшего, он спокойно двигался в правом ряду со скоростью 50–60 км/ч, а водитель «Шевроле» ехал сзади, сильно нервничая и «моргая» фарами, хотя без проблем мог объехать его по левой полосе. На светофоре потерпевший остановился за 15–20 метров от Chevrolet. Водитель микроавтобуса вышел из машины, подошел к нему и стал материться и драться, нанеся потерпевшему телесные повреждения. После этого дебошир вернулся за руль, пять раз задним ходом протаранил JAC и скрылся.
Фигурант свою вину не признал. В пресс-службе судов восхитились его версией событий. Мужчина заявил, что не управлял «Шевроле», а просто садился и вылезал из машины через водительскую дверь. Управлял же микроавтобусом якобы кто-то другой.
Однако в распоряжении суда были фото, на которых видно, что в Chevrolet сидит один человек, и видео самого конфликта. Мировая судья судебного участка №177 привлекла автомобилиста к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), лишив его водительских прав на 1 год. Полиция также усматривает в его действиях ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).