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    Смольный ищет по 3 человека на каждую единицу уборочной техники к зиме

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    Комитет по благоустройству планирует к зиме расширить штат водителей-механизаторов уборочной техники до более чем трех тысяч человек. Цель — нанять не менее чем по три человека на каждую машину. Об этом на заседании правительства Петербурга 18 сентября рассказал глава комитета по благоустройству Василий Пониделко. Трансляция ведется на сайте Смольного.

    К зимнему сезону город подготовил 1511 единиц уборочной техники.

    «Ведется набор необходимого количества водителей-механизаторов и работников ручной уборки. По водителям и механизаторам наша цель — набрать как минимум по три человека на единицу техники. Мы рассчитываем выйти на цифру более 3 тысяч водителей-механизаторов. Это позволит обеспечить бесперебойную работу уборочной техники в круглосуточном режиме», — рассказал Пониделко.

    Также, добавил чиновник, дополнительно по заключенным договорам субподряда планируется привлечь при необходимости более 1200 работников ручного труда и 487 единиц техники вместе с механизаторами.

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    Смольный
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    Комментарии 4

    Гость18 Сен 2023 в 13:21
    з/п от 204 тыс. в месяц?
    +2−1
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