Смольный ищет по 3 человека на каждую единицу уборочной техники к зиме

Комитет по благоустройству планирует к зиме расширить штат водителей-механизаторов уборочной техники до более чем трех тысяч человек. Цель — нанять не менее чем по три человека на каждую машину. Об этом на заседании правительства Петербурга 18 сентября рассказал глава комитета по благоустройству Василий Пониделко. Трансляция ведется на сайте Смольного.



К зимнему сезону город подготовил 1511 единиц уборочной техники.

«Ведется набор необходимого количества водителей-механизаторов и работников ручной уборки. По водителям и механизаторам наша цель — набрать как минимум по три человека на единицу техники. Мы рассчитываем выйти на цифру более 3 тысяч водителей-механизаторов. Это позволит обеспечить бесперебойную работу уборочной техники в круглосуточном режиме», — рассказал Пониделко.