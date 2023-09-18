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    Суд приговорил подельницу из «семьи» мошенников во главе с участковым. Она помогала мертвецам обретать «родственников»

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    Суд в Петербурге приговорил к 4,5 года колонии Наталию Либерман. На ней три эпизода мошенничества и долг почти в миллион.

    О приговоре Либерман сообщает объединенная пресс-служба судов 18 сентября. 4,5 года она получила за роль посредника при продаже квартир в Петродворцовом районе Петербурга.

    Подходящую для схемы недвижимость находил местный участковый Игорь Пахунов, который по долгу службы бывал в квартирах только что умерших жителей района. «Жертва» считалась подходящей, если у усопшего не было наследников и жилье должно было отойти государству. Либерман как раз помогала искать «родственников» — подставная дочь покойника шла к нотариусу, оформляла наследство и благополучно его продавала. Деньги «семья» мошенников делила между собой. Естественно, если что-то обнаруживалось и на счетах умершего, подельники это забирали.

    Следствию удалось установить два таких эпизода с квартирами на Гостилицком шоссе и Суворовской улице в Петергофе. Как писала «Фонтанка», Пахунов получил четыре года колонии и два года запрета на работу в органах. Задерживали его и других соучастников шумно — с СОБРом и ФСБ. Сообщалось, что участковый и его знакомые могут быть причастны не только к мошенничеству, но и к похищению.

    Либерман, с учетом приговора от 2019 года, получила 4,5 года в колонии общего режима. Она также должна вернуть Росимуществу похищенный со счета умершего пенсионера миллион.

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