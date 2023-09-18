Суд приговорил подельницу из «семьи» мошенников во главе с участковым. Она помогала мертвецам обретать «родственников»

Суд в Петербурге приговорил к 4,5 года колонии Наталию Либерман. На ней три эпизода мошенничества и долг почти в миллион.



О приговоре Либерман сообщает объединенная пресс-служба судов 18 сентября. 4,5 года она получила за роль посредника при продаже квартир в Петродворцовом районе Петербурга.

Подходящую для схемы недвижимость находил местный участковый Игорь Пахунов, который по долгу службы бывал в квартирах только что умерших жителей района. «Жертва» считалась подходящей, если у усопшего не было наследников и жилье должно было отойти государству. Либерман как раз помогала искать «родственников» — подставная дочь покойника шла к нотариусу, оформляла наследство и благополучно его продавала. Деньги «семья» мошенников делила между собой. Естественно, если что-то обнаруживалось и на счетах умершего, подельники это забирали.