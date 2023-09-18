Приложение «Парковки Петербурга» теперь сообщит о штрафах и предупредит об окончании абонемента

В Петербурге обновили городское парковочное приложение. Сервис дополнили новыми функциями, например в нем можно будет узнать о своих разрешениях, абонементах и штрафах.
Обновленное приложение содержит информацию об имеющихся у водителя парковочных разрешениях и абонементах (месячных или годовых), а также уведомляет об окончании их сроков действия, сообщает 18 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. В него добавили возможность поминутной оплаты парковки со второго часа стоянки. Через сервис можно также получить информацию о штрафах за нарушение правил стоянки в платной зоне.
Чтобы узнавать о начислении штрафов и завершении сроков разрешения или абонемента, необходимо включить уведомления в настройках. Для пользования расширенными возможностями приложение требуется обновить.