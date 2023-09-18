Издательство «Эксмо» усмотрело плагиат в букваре «малоизвестного педагога-логопеда»

Одно из крупнейших российских издательств «Эксмо» обратилось с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) из-за плагиата серии учебников «Логопед Надежда Жукова», сообщает 18 сентября РБК.
Согласно версии «Эксмо», издательство ООО «Симбат» выпускает книгу «Азбука и букварь» со схожим оформлением. Автор издания, говорится в обращении в ФАС, «малоизвестный педагог-логопед» с такой же фамилией — Мария Александровна Жукова.
В «Эксмо» полагают, что схожее оформление и одинаковые фамилии авторов приводят к их «смешению» в глазах потребителя. Компания провела социологический опрос среди 1,5 тысячи совершеннолетних россиян. Результаты исследования говорят о том, что 77% опрошенных заметили общее сходство двух книг, еще 58% высказали мнение, что «Азбука и букварь» от ООО «Симбат» и «Букварь» издательства «Эксмо» принадлежат одной серии.
1 сентября «Эксмо» обратилось в ФАС с просьбой возбудить дело о недобросовестной конкуренции. Заявитель просит выдать ООО «Симбат» предписание, согласно которому компания устранит последствия нарушения антимонопольного законодательства.
В ООО «Симбат» на запрос редакции не ответили.